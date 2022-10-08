В МИД заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада

Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил стран Запада. Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.

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«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», – цитирует дипломата РИА Новости.

Воронцов также обратил внимание на риторику Запада, напомнив, что ранее представители США заявляли в СМИ о возможности нанесения «обезглавливающего удара» по Москве. Как указал дипломат, такие угрозы прозвучали из уст военных.

«Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», – подчеркнул Воронцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНЯдерная БезопасностьМИД РФ
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