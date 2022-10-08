В МИД заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», – цитирует дипломата РИА Новости.

Воронцов также обратил внимание на риторику Запада, напомнив, что ранее представители США заявляли в СМИ о возможности нанесения «обезглавливающего удара» по Москве. Как указал дипломат, такие угрозы прозвучали из уст военных.

«Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», – подчеркнул Воронцов.

