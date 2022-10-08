В МИД заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада
Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил стран Запада. Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.
«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», – цитирует дипломата РИА Новости.
Воронцов также обратил внимание на риторику Запада, напомнив, что ранее представители США заявляли в СМИ о возможности нанесения «обезглавливающего удара» по Москве. Как указал дипломат, такие угрозы прозвучали из уст военных.
«Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», – подчеркнул Воронцов.
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