Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на дебатах с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск признал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» многих в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, при этом он уверен, что Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

Маск также отметил, что не считает справедливым отношение модераторов дебатов к Дональду Трампу.