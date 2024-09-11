Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на дебатах с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск признал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» многих в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, при этом он уверен, что Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

Маск также отметил, что не считает справедливым отношение модераторов дебатов к Дональду Трампу.

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«Тем не менее, в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше», - написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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