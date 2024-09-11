Бокс на «Титанике»: Захарова о дебатах Трампа с Харрис

Дебаты кандидатов в президенты США можно сравнить со схваткой на «Титанике» незадолго до столкновения с айсбергом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный (…) на его борту происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу», - сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву

При этом она назвала «диковатой» саму постановку вопроса о победителе такого боя.

Накануне прошли дебаты кандидатов в президенты США – республиканца Дональд Трампа и Камалы Харрис, представляющей демократов. Трамп пообещал в случае победы позвонить президентам России и Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Политические ДебатыСШАМария Захарова

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