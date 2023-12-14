Маск: Запад заставил ВСУ атаковать

Маск прокомментировал слова предпринимателя Дэвида Сакса о том, что российская армия позволила ВСУ атаковать их линии обороны, в результате украинские военные понесли тяжелейшие потери. Теперь военнослужащие РФ давят на линии ВСУ и берут под свой контроль территории.

Как отметил Маск, несколько месяцев назад он посоветовал Киеву поставить оборону своей главной целью. Бизнесмен пояснил, что «тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери».

«Но Запад очень настойчиво заставлял их наступать», — указал Маск.

Ранее миллиардер согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс, напоминает RT. При этом Киев может лишиться других территорий, если откажется от мирного урегулирования конфликта с Россией, пишет Ura.ru.

