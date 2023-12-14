Илон Маск: Путин - «неплохой мужик»

Говоря о президенте РФ, миллиардер заявил, что он — «неплохой мужик». Миллиардер отметил, что Путин искренне любит свою страну и действует в ее интересах, в отличие от многих американских политиков. От предстоящей пресс-конференции и прямой линии Маск ждет важных заявлений.

Он также отметил специфическое чувство юмора русских. «Мне нравятся эти ребята», — заключил Маск.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – прямой линии 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

