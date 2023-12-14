Илон Маск: Путин - «неплохой мужик»
Бизнесмен из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что в будущем хочет получить российский паспорт.
Говоря о президенте РФ, миллиардер заявил, что он — «неплохой мужик». Миллиардер отметил, что Путин искренне любит свою страну и действует в ее интересах, в отличие от многих американских политиков. От предстоящей пресс-конференции и прямой линии Маск ждет важных заявлений.
Он также отметил специфическое чувство юмора русских. «Мне нравятся эти ребята», — заключил Маск.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – прямой линии 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru