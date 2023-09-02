Маск согласился, что Байден разрушает легитимность демократической системы США

«Правда», — написал бизнесмен в социальной сети Х (новое название Twitter).

Ранее американский писатель Майкл Шелленбергер опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что равное правосудие — основа правовой системы США – находится в опасности. В частности, Минюст препятствует судебному преследованию сына Байдена, стремясь посадить в тюрьму политического соперника главы государства Дональда Трампа. Таким образом президент США разрушает легитимность демократической системы.

Между тем СМИ сообщили, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры его импичмента. В частности, Белый дом создал военную комнату из юристов, советников по законодательству и коммуникаторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

