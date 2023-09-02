Маск согласился, что Байден разрушает легитимность демократической системы США
Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы.
«Правда», — написал бизнесмен в социальной сети Х (новое название Twitter).
Ранее американский писатель Майкл Шелленбергер опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что равное правосудие — основа правовой системы США – находится в опасности. В частности, Минюст препятствует судебному преследованию сына Байдена, стремясь посадить в тюрьму политического соперника главы государства Дональда Трампа. Таким образом президент США разрушает легитимность демократической системы.
Между тем СМИ сообщили, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры его импичмента. В частности, Белый дом создал военную комнату из юристов, советников по законодательству и коммуникаторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: Женщина пострадала при обстреле деревни Успеновка
- Маск согласился, что Байден разрушает легитимность демократической системы США
- Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста
- ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском
- Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции
- «Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского
- В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Express: Российский «Сармат» способен снести Лондон за шесть минут
- Малайзия и Россия частично перешли на расчеты в юанях и дирхамах
- NYT: Расширение БРИКС может стать важным уроком для Вашингтона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru