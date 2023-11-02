Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией
Украина не может одержать победу в конфликте, а президент Украины Владимир Зеленский не признает поражение в противостоянии, считает миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее бизнесмен Дэвид Сакс проанализировал статью о Зеленском в журнале The Time и отметил, что информация источников в материале подтверждает: Украина «не может выиграть в конфликте». По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери, и на Украине слишком сильна коррупция, пишет «Свободная пресса». При этом Сакс называет Зеленского «оторванным от реальности», а военные цели Киева — «нереалистичными».
Маск согласился с такой оценкой.
«К сожалению, этот анализ верный», — прокомментировал миллиардер.
Ранее Маск поддержал Сакса, выступившего против оказания США военной помощи Украине, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макаревич заявил, что конфликт с Палестиной «не новость» для Израиля
- Юрист Нечаева: Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней
- В районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников
- РИА Новости: Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
- Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией
- Роскачество: Сэкономить на электричестве поможет частая разморозка холодильника
- В США четырех россиян арестовали по делу об экспорте товаров двойного назначения
- В США заявили, что обеспечат участие России на саммите АТЭС с учетом санкций
- СМИ: в России стали продавать жилье в рассрочку без банков
- СМИ: дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru