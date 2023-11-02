Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией

Украина не может одержать победу в конфликте, а президент Украины Владимир Зеленский не признает поражение в противостоянии, считает миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети X.

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Ранее бизнесмен Дэвид Сакс проанализировал статью о Зеленском в журнале The Time и отметил, что информация источников в материале подтверждает: Украина «не может выиграть в конфликте». По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери, и на Украине слишком сильна коррупция, пишет «Свободная пресса». При этом Сакс называет Зеленского «оторванным от реальности», а военные цели Киева — «нереалистичными».

Маск согласился с такой оценкой.

«К сожалению, этот анализ верный», — прокомментировал миллиардер.

Ранее Маск поддержал Сакса, выступившего против оказания США военной помощи Украине, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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