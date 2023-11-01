Маск: Сорос ненавидит человечество

Бизнесмен из США Илон Маск назвал для подкаста Джо Рогана миллиардера Джорджа Сороса человеконенавистником.

Маск хочет подать в суд на фонд Сороса

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — сказал богатейший человек планеты.

Он указал, что Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности. Маск считает Сороса «главным спонсором Демократической партии» США.

Ранее Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Heinrich-Böll-Stiftung
ТЕГИ:Илон МаскДжордж Сорос

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