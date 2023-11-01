Маск: Сорос ненавидит человечество
1 ноября 202304:38
Бизнесмен из США Илон Маск назвал для подкаста Джо Рогана миллиардера Джорджа Сороса человеконенавистником.
«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — сказал богатейший человек планеты.
Он указал, что Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности. Маск считает Сороса «главным спонсором Демократической партии» США.
Ранее Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru