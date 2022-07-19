Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Евросоюза

По его словам, возможные ограничения никак не повляют и на работу Московского театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.

Актёр подчеркнул, что санкции «никоим образом не могут отразиться на творческих людях» и вспомнил стихотворение Михаила Лермонтова «Договор».

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдёмся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», - процитировал Машков классика.

Ранее издание EUobserver сообщило, что в очередной «чёрный» список Евросоюза могут включить 47 граждан РФ, в том числе, мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, актёров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.

