Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Евросоюза
Народный артист РФ Владимир Машков заявил, что если он попадёт в новый санкционный список Евросоюза, то это на нём никак не отразится, сообщает ТАСС.
По его словам, возможные ограничения никак не повляют и на работу Московского театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.
Актёр подчеркнул, что санкции «никоим образом не могут отразиться на творческих людях» и вспомнил стихотворение Михаила Лермонтова «Договор».
«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдёмся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», - процитировал Машков классика.
Ранее издание EUobserver сообщило, что в очередной «чёрный» список Евросоюза могут включить 47 граждан РФ, в том числе, мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, актёров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.
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