Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России
Российский актер Владимир Машков настоятельно попросил свою дочь актрису Марию Машкову вернуться в Россию. Об этом Мария Машкова рассказала телеканалу CNN.
Мария Машкова отметила, что отец настаивает на «немедленном возвращении на родину» из США.
«Чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом», — объяснила Машкова слова отца.
Актриса подчеркнула, что пока не приняла окончательного решения о возвращении в Россию.
Отмечается, что 36-летняя дочь Машкова на протяжении шести лет живет в США с мужем и детьми.
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