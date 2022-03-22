Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России

Российский актер Владимир Машков настоятельно попросил свою дочь актрису Марию Машкову вернуться в Россию. Об этом Мария Машкова рассказала телеканалу CNN.

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Мария Машкова отметила, что отец настаивает на «немедленном возвращении на родину» из США.

«Чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом», — объяснила Машкова слова отца.

Актриса подчеркнула, что пока не приняла окончательного решения о возвращении в Россию.

Отмечается, что 36-летняя дочь Машкова на протяжении шести лет живет в США с мужем и детьми.

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ФОТО: РИА Новости
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