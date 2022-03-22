Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России

Мария Машкова отметила, что отец настаивает на «немедленном возвращении на родину» из США.

«Чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом», — объяснила Машкова слова отца.

Актриса подчеркнула, что пока не приняла окончательного решения о возвращении в Россию.

Отмечается, что 36-летняя дочь Машкова на протяжении шести лет живет в США с мужем и детьми.

