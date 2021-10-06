Машков отказался от места в Госдуме

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат худрука Московского театра Олега Табакова, Народного артиста РФ Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК, которое планируется принять на заседании в среду.

СМИ: Машков не пойдет в Госдуму

По данным агентства, Машков, проходивший по региональной группе номер 38 (Москва), отказался от места в Госдуме.

ЦИК в понедельник передал Машкову, который выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» и не получил места в Думе, мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Однако источники среди единороссов сообщали, что артист скорее всего откажется от депутатского кресла.

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ФОТО: РИА Новости
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