Машков отказался от места в Госдуме

По данным агентства, Машков, проходивший по региональной группе номер 38 (Москва), отказался от места в Госдуме.

ЦИК в понедельник передал Машкову, который выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» и не получил места в Думе, мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Однако источники среди единороссов сообщали, что артист скорее всего откажется от депутатского кресла.

