Машков отказался от места в Госдуме
Центризбирком России планирует передать депутатский мандат худрука Московского театра Олега Табакова, Народного артиста РФ Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК, которое планируется принять на заседании в среду.
По данным агентства, Машков, проходивший по региональной группе номер 38 (Москва), отказался от места в Госдуме.
ЦИК в понедельник передал Машкову, который выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» и не получил места в Думе, мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Однако источники среди единороссов сообщали, что артист скорее всего откажется от депутатского кресла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
- В Британии осудили призывы Украины к антироссийским санкциям из-за ситуации с газом
- Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
- В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
- Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
- Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
- Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве
- Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
- Мосгордума уходит в онлайн
- «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратят помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru