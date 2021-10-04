СМИ: Машков не пойдет в Госдуму

Худрук Московского театра Олега Табакова, Народный артист России Владимир Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в партии «Единая Россия».

ЦИК передаст Машкову вакантный мандат депутата Госдумы

Ранее сообщалось, что Центризбирком России намерен принять решение о передаче Машкову вакантного депутатского мандата от единороссов. Отмечалось, что артисту отдадут мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.

Напомним, Машков выдвигался в Госдуму от «Единой России» по федеральному списку по Москве, однако не получил место в Думе.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ДепутатыЕдиная РоссияГосдума
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