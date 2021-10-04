СМИ: Машков не пойдет в Госдуму

Ранее сообщалось, что Центризбирком России намерен принять решение о передаче Машкову вакантного депутатского мандата от единороссов. Отмечалось, что артисту отдадут мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.

Напомним, Машков выдвигался в Госдуму от «Единой России» по федеральному списку по Москве, однако не получил место в Думе.

