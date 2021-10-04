СМИ: Машков не пойдет в Госдуму
Худрук Московского театра Олега Табакова, Народный артист России Владимир Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что Центризбирком России намерен принять решение о передаче Машкову вакантного депутатского мандата от единороссов. Отмечалось, что артисту отдадут мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.
Напомним, Машков выдвигался в Госдуму от «Единой России» по федеральному списку по Москве, однако не получил место в Думе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили на Украину
- Минздрав спрогнозировал эффективность «Спутника V» среди подростков
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии
- СМИ: Машков не пойдет в Госдуму
- Суд в Черногории рассмотрит вопрос о политическом убежище бизнесмену Исмаилову
- Центр хронических болезней откроется в Сколкове в конце 2023 года
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
- Цена на газ в Европе достигла рекордных $1200 за тысячу кубометров
- В ГУМе открылся центр вакцинации от COVID-19
- В России выявили 25 781 случай коронавируса за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru