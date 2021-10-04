ЦИК передаст Машкову вакантный мандат депутата Госдумы

Центризбирком России передаст художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Ожидается, что на заседании будет принято решение о передаче Машкову вакантного мандата от партии «Единая Россия». Кроме того, мандаты получат сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, а также депутаты прошлого созыва Госдумы Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.

Машков выдвигался в депутаты Госдумы от «Единой России», однако не получил мандат по итогам выборов 17-19 сентября. При этом проходившая по спискам единороссов Ревякина получила думский мандат.

