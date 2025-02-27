Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев

Напавших на генконсульство РФ во французском Марселе приговорили к 8 месяцам лишения свободы, срок они будут отбывать дома в электронных браслетах, сообщил портал France info.

Сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали при взрыве

На заседании выяснилось, что один из мужчин женат на украинке, а второго «волнует украинский конфликт».

Напомним, злоумышленники 24 февраля бросили три бутылки со взрывчатым веществом на территорию генконсульства, две из них взорвались.

Позже их задержали на проукраинском митинге в центре города, свою вину они признали, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияКонсульство

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