Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев

На заседании выяснилось, что один из мужчин женат на украинке, а второго «волнует украинский конфликт».



Напомним, злоумышленники 24 февраля бросили три бутылки со взрывчатым веществом на территорию генконсульства, две из них взорвались.

Позже их задержали на проукраинском митинге в центре города, свою вину они признали, напоминает журнал «Профиль».

