Марков рассказал, чем займется Навальный после отравления

Врачи берлинской клиники Charite вывели оппозиционного политика Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Как передает ТАСС, в клинике Charite заявили, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось.

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в интервью НСН высказал мнение о том, вернется ли Навальный на родину после выздоровления.

«Да, думаю, вернется. Своим начальникам он нужен только в России. Но чем он будет заниматься, зависит от его руководства. Алексей Навальный не является самостоятельным политиком. Это 100-процентная политическая агентура спецслужб США и Великобритании. Что они решат, то он и будет делать. Может, будет организовывать массовые демонстрации. Может, как сейчас в Белоруссии, возьмет курс на построение параллельного общества», - перечислил Марков.

По его мнению, после отравления Навальный не уйдет из политики.