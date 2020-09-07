Марков рассказал, чем займется Навальный после отравления
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в интервью НСН высказал мнение о том, вернется ли Навальный на родину после выздоровления.
Врачи берлинской клиники Charite вывели оппозиционного политика Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Как передает ТАСС, в клинике Charite заявили, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось.
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в интервью НСН высказал мнение о том, вернется ли Навальный на родину после выздоровления.
«Да, думаю, вернется. Своим начальникам он нужен только в России. Но чем он будет заниматься, зависит от его руководства. Алексей Навальный не является самостоятельным политиком. Это 100-процентная политическая агентура спецслужб США и Великобритании. Что они решат, то он и будет делать. Может, будет организовывать массовые демонстрации. Может, как сейчас в Белоруссии, возьмет курс на построение параллельного общества», - перечислил Марков.
По его мнению, после отравления Навальный не уйдет из политики.
«Вряд ли он примет решение уйти, потому что боится. Алексей Навальный мне представляется достаточно смелым человеком, учитывая, что он долго этим занимается, зная, что ему могут отомстить какие-то олигархи. Может его собственное руководство грохнуть в виде сакральной жертвы. Он прекрасно это знает, но у него огромный мотор амбиций. Он вряд ли сломается», - добавил эксперт.
Он предположил, что наоборот, произойдет активизация оппозиционного политика.
«Связано это будет с выборами в США. Там, возможно, будет что-то вроде небольшой гражданской войны. И чтобы свалить Трампа, могут создать резкое обострение ситуации с Россией. Для этого Навальный может понадобиться. Например, ему могут поставить задачу показать массовые протесты против Путина. Как сейчас в Белоруссии ходят под бело-красными знаменами и показывают, что население против Лукашенко. Это нужно будет, чтобы обвинить Путина, что он вмешивается во внутренние дела США, что Путин создал гражданскую войну в США. Такая может быть модель. А может он понадобится в качестве сакральной жертвы. Грохнут тогда, и все», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Марков в интервью НСН назвал тех, кому может быть выгодно нападение на Егора Жукова.
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