Политолог назвал версии нападения на Егора Жукова

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве. В пресс-службе главного управления МВД столицы не назвали имени пострадавшего. Но, вероятнее всего, речь идет об оппозиционном блогере, фигуранте «дела 27 июля» Егоре Жукове.

С соцсетях он сообщил, что вечером 30 августа на него напали двое неизвестных. По его словам, нападавшие не тронули его вещи.

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в интервью НСН назвал тех, кому это нападение может быть выгодно.

«Разные версии и точки зрения могут быть, но думаю, что избиение связано с его политической деятельностью. С точки зрения большинства граждан Жуков является предателем страны, поскольку выступает на стороне, скажем так, американской агентуры, он не поддержал воссоединение Крыма с Россией. При этом злоупотребляет свободой слова, и я думаю, что люди ему за это захотели отмстить», - считает политолог.