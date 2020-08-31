Политолог назвал версии нападения на Егора Жукова
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков назвал в беседе с НСН тех людей, кому может быть выгодно нападение на блогера Егора Жукова.
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве. В пресс-службе главного управления МВД столицы не назвали имени пострадавшего. Но, вероятнее всего, речь идет об оппозиционном блогере, фигуранте «дела 27 июля» Егоре Жукове.
С соцсетях он сообщил, что вечером 30 августа на него напали двое неизвестных. По его словам, нападавшие не тронули его вещи.
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в интервью НСН назвал тех, кому это нападение может быть выгодно.
«Разные версии и точки зрения могут быть, но думаю, что избиение связано с его политической деятельностью. С точки зрения большинства граждан Жуков является предателем страны, поскольку выступает на стороне, скажем так, американской агентуры, он не поддержал воссоединение Крыма с Россией. При этом злоупотребляет свободой слова, и я думаю, что люди ему за это захотели отмстить», - считает политолог.
«Дело власти – найти преступников и осудить, потому что преступления на политической почве недопустимы. Но найти их будет трудно, потому что стихийных организаций подобного толка не десятки, а сотни»,- заявил НСН Сергей Марков.
По мнению политолога, нападение на Жукова могли организовать его «коллеги по проамериканской коалиции». Но руки властей политолог Марков в этом деле не видит.
«Это может быть ответом за травлю властями оппозиции, которая началась с дела Навального. Но сейчас эта история чуть поутихла, но теперь ее подстёгивают, чтобы представить ее как систематическую позицию властей по физическому насилию в отношении оппозиции», - полагает Марков.
«Политически для Жукова - это плюс, потому что его стали забывать, а тут его фото во всех СМИ»
Это уже второе нападение на Жукова, 24 июля двое неизвестных также напали на блогера возле подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться от нападавших, он не получил серьезных травм.
Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.
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