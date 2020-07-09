Задержаны координатор и исполнительный директор «Открытой России»
Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 9 июля, пришли с обысками в московский офис «Открытой России». Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на пресс-службу движения, задержаны координатор «Открытой России» Мария Кузнецова и исполнительный директор Андрей Пивоваров.
Обыски также проходят у координаторов движения Татьяны Усмановой и Ольги Горелик.
Как пишет РБК со ссылкой на председателя «Открытой России» Анастасию Буракову, формальной причиной следственных действий является дело ЮКОСа 2003 года. Сама она связывает их с заявкой на проведение митинга против признания итогов голосования по Конституции, которую подали участники кампании «Нет!».
Сегодня обыск проводится дома у соосновательницы комитета «Нет!», муниципального депутата Юлии Галяминой. Следователи не застали её дома, там находится её сын, написала Галямина в «Твиттере».
«Открытая Россия» была создана по инициативе Михаила Ходорковского как общественная организация, была признана нежелательной в России и несколько раз меняла организационно-правовую форму.
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