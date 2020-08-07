Марков: Интервью Лукашенко Гордону - часть операции СБУ по свержению Лукашенко

Задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией СБУ. Об этом сообщила КП со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По информации газеты, специальные «кураторы», представляясь сотрудниками «Роснефти», подбирали среди экс-участников ЧВК «Вагнер» людей для охраны нефтяных объектов заграницей, например в Сирии и Венесуэле. Всего было отобрано пять групп, первая должна была отправиться на место работы 24 июля в Минск, далее в Стамбул – Гавану - Каракас.

Задержание наемников в Минске состоялось 29 июля. КП считает, что «у Минска был список «пассажиров» из Киева», что говорит о тесной связи спецслужб республики с украинскими коллегами. Однако не исключается вариант, что до Белоруссии информация была доведена «в очень усеченном виде».

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН выразил мнение, что даже вчерашнее интервью белорусского президента Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону было частью этой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Но сам Лукашенко об этом не знал.