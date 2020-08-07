Марков: Интервью Лукашенко Гордону - часть операции СБУ по свержению Лукашенко
Директор Института политических исследований высказал в эфире НСН мнение, что СБУ использовала белорусского президента Александра Лукашенко втёмную, инициировав его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией СБУ. Об этом сообщила КП со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
По информации газеты, специальные «кураторы», представляясь сотрудниками «Роснефти», подбирали среди экс-участников ЧВК «Вагнер» людей для охраны нефтяных объектов заграницей, например в Сирии и Венесуэле. Всего было отобрано пять групп, первая должна была отправиться на место работы 24 июля в Минск, далее в Стамбул – Гавану - Каракас.
Задержание наемников в Минске состоялось 29 июля. КП считает, что «у Минска был список «пассажиров» из Киева», что говорит о тесной связи спецслужб республики с украинскими коллегами. Однако не исключается вариант, что до Белоруссии информация была доведена «в очень усеченном виде».
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН выразил мнение, что даже вчерашнее интервью белорусского президента Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону было частью этой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Но сам Лукашенко об этом не знал.
«Интервью Лукашенко не может быть понято без новейшей информации, которая сегодня утром была опубликована в КП. Это якобы личное расследование военного корреспондента Александра Коца, но по обилию имен, телефонов, технических деталей достаточно очевидно, что эта публикация подготовлена либо ФСБ России, либо Службой внешней разведки. И там показано, что вся эта операция с арестом российских полувоенных из ЧВК в Минске – это подготовленная операция Службы безопасности Украины. СБУ пытается обмануть Александра Лукашенко, она ему якобы дала информацию, что Россия послала людей в Минск, чтобы принять участие в политических действиях. А фактически сама СБУ и организовала эту операцию. Это видно по тому, что билеты бывшим сотрудникам ЧВК Вагнера были куплены в Киеве. И аннулированы, чтобы оставить людей в ловушке в Минске, во Львове», - напомнил Марков.
Он уверен, что СБУ использует Лукашенко. «Совершенно очевидно, что СБУ играет с Лукашенко в кошки-мышки. Пытается организовать его свержение, государственный переворот. Это они делали, чтобы понравиться своим коллегам из ЦРУ США. Интервью Дмитрию Гордону Лукашенко дал, когда он был уверен, что СБУ, киевский режим помогает ему предотвратить переворот, который готовят российские спецслужбы. Таким образом, интервью Гордону – это был ответный подарок Лукашенко Службе безопасности Украины. Хорошо известно, что Гордон активно сотрудничает с СБУ. Таким образом, интервью Александра Лукашенко Гордону – это часть спецоперации по государственному перевороту в Белоруссии. Лукашенко – жертва спецоперации по его свержению, которую, видимо, готовили спецслужбы США, Польши и Украины», - подчеркнул политолог.
Прогнозировать развитие ситуации он затруднился. «Отношения России и Белоруссии, без сомнения, сильно ухудшились в последнее время. Большинство граждан Белоруссии хотят максимально хороших отношений с Россией, но боятся интеграции, потому что в России существует слишком олигархическая социально-экономическая модель. Спецслужбы США и Польши очень серьезно в последние годы работают по свержению Александра Лукашенко. Лукашенко может быть арестован, может быть убит, как хотели убить Януковича. Может, как Янукович, уехать в Россию, где его несмотря ни на что примут. И Лукашенко может как Сальвадор Альенде стоять до конца, отбиваться от путчистов и погибнуть на своем президентском посту», - заключил Марков.
Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что обострение отношений между Минском и Москвой связано с предвыборным периодом, которое пройдет после голосования 9 августа.
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