Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков». По его словам, вторжение численностью около 30 человек было произведено на юге страны, отметил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Однако, президент уточнил, что сомневается в этой информации, так как столь многочисленную группу белорусские правоохранители и спецслужбы уже бы обнаружили.