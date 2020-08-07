Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков». По его словам, вторжение численностью около 30 человек было произведено на юге страны, отметил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Однако, президент уточнил, что сомневается в этой информации, так как столь многочисленную группу белорусские правоохранители и спецслужбы уже бы обнаружили.

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Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа россиян из 33 человек. По мнению белорусской стороны это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании в президенты Республики.

Ранее НСН сообщала о том, что украинские спецслужбы могут быть причастны к задержанию россиян. Такое мнение высказано в большом материале КП, которая опиралась на источник в российских спецслужбах.

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