Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков». По его словам, вторжение численностью около 30 человек было произведено на юге страны, отметил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
Однако, президент уточнил, что сомневается в этой информации, так как столь многочисленную группу белорусские правоохранители и спецслужбы уже бы обнаружили.
Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа россиян из 33 человек. По мнению белорусской стороны это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании в президенты Республики.
Ранее НСН сообщала о том, что украинские спецслужбы могут быть причастны к задержанию россиян. Такое мнение высказано в большом материале КП, которая опиралась на источник в российских спецслужбах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru