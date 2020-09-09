Адвокат Колесниковой заявила, что на границу с Украиной ее подзащитную вывезли насильно

Член белорусской оппозиции Мария Колесникова была вывезена на границу с Украиной насильно после требований КГБ добровольно покинуть республику. Соответствующее заявление сделала адвокат Колесниковой Людмила Казакова, сообщает Интерфакс.

По словам адвоката, Колесникову задержали 7 сентября и доставили в КГБ, где требовали покинуть страну добровольно, после ее отказа, она была вывезена на границу с Украиной.

Казакова отметила, что силовые структуры угрожали Колесниковой физической расправой. В частности, представитель Колесниковой добавила, что у ее подзащитной имеются ушибы, в связи с чем она будет проводить судебно-медицинскую экспертизу для фиксации телесных повреждений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария КолесниковаБелоруссия
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