Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет
Запрет польских властей на проезд грузовиков из России и Белоруссии по территории Польши лишь фиксирует то, что и так давно произошло, заявил российский вице-премьер Денис Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга, сообщает «Интерфакс».
По его словам, к ситуации, когда поляки не ездят в Россию, а россияне в Польшу, давно уже все адаптировались.
«Поэтому официальное заявление просто констатирует уже совершившееся действие»,- отметил Силуанов.
Ранее стало известно, что Польша с 1 июня закроет границу для российских грузовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru