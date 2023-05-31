Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет

По его словам, к ситуации, когда поляки не ездят в Россию, а россияне в Польшу, давно уже все адаптировались.

«Поэтому официальное заявление просто констатирует уже совершившееся действие»,- отметил Силуанов.

Ранее стало известно, что Польша с 1 июня закроет границу для российских грузовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

