Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет

Запрет польских властей на проезд грузовиков из России и Белоруссии по территории Польши лишь фиксирует то, что и так давно произошло, заявил российский вице-премьер Денис Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, к ситуации, когда поляки не ездят в Россию, а россияне в Польшу, давно уже все адаптировались.

«Поэтому официальное заявление просто констатирует уже совершившееся действие»,- отметил Силуанов.

Ранее стало известно, что Польша с 1 июня закроет границу для российских грузовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияГрузовикиПольшаДенис Мантуров

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