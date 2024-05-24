Мантуров анонсировал новую госпрограмму вооружений

По его словам, создание программы происходит во взаимодействии с Минпромторгом, Минобороны и Военно-промышленной комиссией. Специалисты работают над обликом и основными параметрами программы.

Он отметил, что действие нынешней госпрограммы вооружений закончится к 2025 году.

Ранее Мантуров заявил, что приоритетные направления работы в его новой должности — формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету России, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности.

