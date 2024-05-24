Мантуров рассказал о новом 19-местном самолете «Освей»

Россия и Белоруссия совместно создадут новый 19-местный самолет «Освей», заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, первый опытный образец воздушного судна появится в конце 2026 начале 2027 года. После этого начнутся его испытания.

Говоря о российско-белорусском сотрудничестве Мантуров отметил, что Москва и Минск запланировали совместные проекты в автомобилестроении, микроэлектронике и крупном машиностроении.

Ранее Мантуров заявил, что самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астакович
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