Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина с 56-летием, выразив уверенность, что под руководством генерала СВО завершится успешно. Об этом Кадыров рассказал в аудиообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Чечни, он знаком с Суровикиным уже 15 лет и ни разу за эти годы не усомнился в решительности и профессионализме военачальника.
«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно», — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни призвал жестко поступать с террористами «всех мастей» и показать мощь российских сил, чтобы «навсегда отбить желание шутить с Россией», отмечает РЕН ТВ.
Политик пожелал генералу счастья, успехов, здоровья, реализации всех планов, пишет Газета.ру.
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