Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина

Как отметил глава Чечни, он знаком с Суровикиным уже 15 лет и ни разу за эти годы не усомнился в решительности и профессионализме военачальника.



«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни призвал жестко поступать с террористами «всех мастей» и показать мощь российских сил, чтобы «навсегда отбить желание шутить с Россией», отмечает РЕН ТВ.

Политик пожелал генералу счастья, успехов, здоровья, реализации всех планов, пишет Газета.ру.

