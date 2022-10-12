Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина с 56-летием, выразив уверенность, что под руководством генерала СВО завершится успешно. Об этом Кадыров рассказал в аудиообращении в своем Telegram-канале.

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Как отметил глава Чечни, он знаком с Суровикиным уже 15 лет и ни разу за эти годы не усомнился в решительности и профессионализме военачальника.

«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни призвал жестко поступать с террористами «всех мастей» и показать мощь российских сил, чтобы «навсегда отбить желание шутить с Россией», отмечает РЕН ТВ.

Политик пожелал генералу счастья, успехов, здоровья, реализации всех планов, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияРамзан Кадыров
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