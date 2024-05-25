Малькевич: Сбросом воды на ДнепроГЭС Киев пытается замедлить успехи ВС РФ

Решением сбросить воду из плотины на ДнепроГЭС Киев хочет замедлить успехи ВС России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александра Малькевича.

По его мнению, украинские лидеры также стремятся скрыть большие потери на уничтоженных российскими войсками опорных пунктах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ открыли все шлюзы на ДнепроГЭСе, сообщает RT. Он добавил, что вода в реке будет пребывать несколько дней, что однако не представит большую угрозу для региона.

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Отмечается, что в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра. При этом в ГУ МЧС РФ по Херсонской области сообщили изданию, что ситуация находится под контролем спасателей.

Позже председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что на предприятии открыты шандорные затворки, а шлюзы остаются закрытыми.


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