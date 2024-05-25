Малькевич: Сбросом воды на ДнепроГЭС Киев пытается замедлить успехи ВС РФ

Решением сбросить воду из плотины на ДнепроГЭС Киев хочет замедлить успехи ВС России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александра Малькевича.

По его мнению, украинские лидеры также стремятся скрыть большие потери на уничтоженных российскими войсками опорных пунктах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ открыли все шлюзы на ДнепроГЭСе, сообщает RT. Он добавил, что вода в реке будет пребывать несколько дней, что однако не представит большую угрозу для региона.