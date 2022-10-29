МВД объявило в розыск блогера Максима Каца
МВД РФ объявило в розыск блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), передает РИА Новости.
Сообщается, что карточка с данными блогера сегодня появилась в базе розыска министерства.
Минюст включил блогера в реестр физических лиц-иностранных агентов 22 июля.
Также в розыск был объявлен сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин. В конце августа Басманный суд Москвы сообщил, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.
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