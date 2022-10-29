МВД объявило в розыск блогера Максима Каца

Развожаев: корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников Роспотребнадзор: из-за распространения в РФ варианта «цербер» штамма COVID-19 «омикрон» мощного подъема заболеваемости не будет Володин: ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса СМИ: 72 человека стали жертвами тайфуна на Филиппинах Гидрометцентр: в Москве в субботу +9…+11 градусов, облачно, дождь