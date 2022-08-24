Макрон заявил об окончании периода изобилия и усилении авторитарных режимов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мире закончился период изобилия, беспечности и кажущихся очевидными истин.
По его словам, это проявляется прежде всего в сфере технологичной продукции, «которая казалась постоянно доступной». Также Макрон заявил о «конце изобилия земель и даже воды». Он отметил, что необходимо принять все меры для противостояния последствиям.
Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».
Кроме того, открывая первое после летнего перерыва заседание совета министров Макрон указал на усиление «нелиберальных» и «авторитарных» режимов, которое поколебало убежденность в том, что демократия и права человека являются универсальными ценностями.
Накануне на украинском саммите «Крымская платформа» Макрон призвал западные страны не проявлять слабость в отношении России и не идти на компромиссы, так как речь идет о свободе для всех. по мнению французского президента, Россия сделала свой выбор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru