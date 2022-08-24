Макрон заявил об окончании периода изобилия и усилении авторитарных режимов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мире закончился период изобилия, беспечности и кажущихся очевидными истин.

По его словам, это проявляется прежде всего в сфере технологичной продукции, «которая казалась постоянно доступной». Также Макрон заявил о «конце изобилия земель и даже воды». Он отметил, что необходимо принять все меры для противостояния последствиям.

Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за свободу

Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

Кроме того, открывая первое после летнего перерыва заседание совета министров Макрон указал на усиление «нелиберальных» и «авторитарных» режимов, которое поколебало убежденность в том, что демократия и права человека являются универсальными ценностями.

Накануне на украинском саммите «Крымская платформа» Макрон призвал западные страны не проявлять слабость в отношении России и не идти на компромиссы, так как речь идет о свободе для всех. по мнению французского президента, Россия сделала свой выбор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры