Макрон заявил об окончании периода изобилия и усилении авторитарных режимов

Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

Кроме того, открывая первое после летнего перерыва заседание совета министров Макрон указал на усиление «нелиберальных» и «авторитарных» режимов, которое поколебало убежденность в том, что демократия и права человека являются универсальными ценностями.

Накануне на украинском саммите «Крымская платформа» Макрон призвал западные страны не проявлять слабость в отношении России и не идти на компромиссы, так как речь идет о свободе для всех. по мнению французского президента, Россия сделала свой выбор.

