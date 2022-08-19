Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за свободу
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал французов к готовности заплатить цену за свободу. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление президент сделал в ходе выступления в коммуне Борм-ле-Мимоза в честь празднования годовщины освобождения юга Франции от нацистов.
Макрон отметил, что французам потребуется стойкость, чтобы противостоять неуверенности. Кроме того, он выразил благодарность военным, «которые находятся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира, в том числе на востоке Европы».
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