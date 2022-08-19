Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за свободу

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал французов к готовности заплатить цену за свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон и Путин обсудят ЗАЭС после контакта техгрупп по МАГАТЭ

Соответствующее заявление президент сделал в ходе выступления в коммуне Борм-ле-Мимоза в честь празднования годовщины освобождения юга Франции от нацистов.

Макрон отметил, что французам потребуется стойкость, чтобы противостоять неуверенности. Кроме того, он выразил благодарность военным, «которые находятся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира, в том числе на востоке Европы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМакрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры