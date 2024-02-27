Макрон: Запад не желает воевать с Россией
Запад не желает вступать в войну с народом России и намерен работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, ситуация на фронте требует от западных стран «серьезных решений» в плане поддержки Киева. Глава государства также повторил, что союзники готовы поддерживать Украину «так долго, как это будет необходимо», поскольку победа украинской стороны в конфликте является «вопросом безопасности западных стран».
Макрон обвинил Москву в том, что страна «ужесточила» свое поведение и якобы увеличила число кибератак в государствах Запада.
Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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