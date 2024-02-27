Макрон: Запад не желает воевать с Россией

Запад не желает вступать в войну с народом России и намерен работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб»

По его словам, ситуация на фронте требует от западных стран «серьезных решений» в плане поддержки Киева. Глава государства также повторил, что союзники готовы поддерживать Украину «так долго, как это будет необходимо», поскольку победа украинской стороны в конфликте является «вопросом безопасности западных стран».

Макрон обвинил Москву в том, что страна «ужесточила» свое поведение и якобы увеличила число кибератак в государствах Запада.

Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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