Макрон: Запад не желает воевать с Россией

По его словам, ситуация на фронте требует от западных стран «серьезных решений» в плане поддержки Киева. Глава государства также повторил, что союзники готовы поддерживать Украину «так долго, как это будет необходимо», поскольку победа украинской стороны в конфликте является «вопросом безопасности западных стран».

Макрон обвинил Москву в том, что страна «ужесточила» свое поведение и якобы увеличила число кибератак в государствах Запада.

Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

