Макрон заявил о новых переговорах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен провести новые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
На совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен французский лидер отметил, что диалог Франции с Россией продолжается.
«Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни», - подчеркнул Макрон.
Ранее французский президент из-за коронавируса отменил визит в Мали, где он планировал встретить Новый год с французским военным контингентом.
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