Макрон заявил о новых переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен провести новые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Макрон заявил о желании вновь баллотироваться в президенты Франции

На совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен французский лидер отметил, что диалог Франции с Россией продолжается.

«Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни», - подчеркнул Макрон.

Ранее французский президент из-за коронавируса отменил визит в Мали, где он планировал встретить Новый год с французским военным контингентом.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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