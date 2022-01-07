Макрон заявил о новых переговорах с Путиным

На совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен французский лидер отметил, что диалог Франции с Россией продолжается.

«Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни», - подчеркнул Макрон.

Ранее французский президент из-за коронавируса отменил визит в Мали, где он планировал встретить Новый год с французским военным контингентом.