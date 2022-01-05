Макрон заявил о желании вновь баллотироваться в президенты Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прессу.

«Я хочу», - так ответил Макрон на вопрос о выдвижении на предстоящих выборах. Между тем, он добавил, что планирует «прояснить этот вопрос для себя по отношению к политическому уравнению».

Выборы во Франции запланированы на апрель следующего года.



Ранее была опубликован декларация о доходах Макрона с 2017 года. Французский президент, находясь в должности главы государства, заработал чуть более 1 млн евро.