Макрон заявил о желании вновь баллотироваться в президенты Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прессу.
«Я хочу», - так ответил Макрон на вопрос о выдвижении на предстоящих выборах. Между тем, он добавил, что планирует «прояснить этот вопрос для себя по отношению к политическому уравнению».
Выборы во Франции запланированы на апрель следующего года.
Ранее была опубликован декларация о доходах Макрона с 2017 года. Французский президент, находясь в должности главы государства, заработал чуть более 1 млн евро.
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