Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок
Французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и France 2 заявил о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради интересов страны, поскольку он не планирует переизбираться на новый срок.
Он отметил, что больше не может переизбраться согласно конституции. Кроме того, Макрон указал, что на нем лежит обязанность «попытаться потушить законный гнев».
Ранее, 21 марта, сообщалось, что в Париже начались стычки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов во время протеста из-за повышения пенсионного возраста. Тогда сотни человек вышли на площадь Вобан перед итогами голосования в Национальном собрании по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы. Акция проходила мирно, пока не стали известны результаты, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- В МИД России обвинили США в разрушении Ирака
- Украинские власти начали рассматривать снос памятника Щорсу в Киеве
- Шойгу заявил о завершении модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году
- В Израиле отвергли существование палестинского народа
- Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде
- ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций
- В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»
- Собянин: В Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
- Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ
- Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru