Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок

Он отметил, что больше не может переизбраться согласно конституции. Кроме того, Макрон указал, что на нем лежит обязанность «попытаться потушить законный гнев».

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в Париже начались стычки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов во время протеста из-за повышения пенсионного возраста. Тогда сотни человек вышли на площадь Вобан перед итогами голосования в Национальном собрании по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы. Акция проходила мирно, пока не стали известны результаты, сообщает НСН.

