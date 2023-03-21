В Париже начались стычки протестующих и полиции

Сотни человек вышли на площадь Вобан перед итогами голосования в Национальном собрании по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы. Акция проходила мирно, пока не стали известны результаты.

Протестующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали оттеснять недовольных граждан.

Ранее выступающие против пенсионной реформы французы на митинге в Париже потребовали от президента Эммануэля Макрона уйти в отставку.

