В Париже начались стычки протестующих и полиции

В Париже начались стычки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов во время протеста из-за повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Оппозиция выразила вотум недоверия правительству Франции

Сотни человек вышли на площадь Вобан перед итогами голосования в Национальном собрании по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы. Акция проходила мирно, пока не стали известны результаты.

Протестующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали оттеснять недовольных граждан.

Ранее выступающие против пенсионной реформы французы на митинге в Париже потребовали от президента Эммануэля Макрона уйти в отставку.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестыФранция

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