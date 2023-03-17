Митингующие в Париже потребовали отставки Макрона
Выступающие против пенсионной реформы французы на митинге в Париже потребовали от президента Эммануэля Макрона уйти в отставку, сообщает РИА Новости.
Демонстранты собрались на площади Согласия. Полиция заблокировала прилегающие улицы.
Протестующие начали жечь ограждения. В ответ полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Сообщается о ранении одного из стражей порядка.
Президент Франции ранее пригрозил распустить парламент Франции, если депутаты не поддержат законопроект о пенсионной реформе.
Против принятия документа выступили парламентарии из оппозиционного блока LIOT. Несогласные депутаты выдвинули вотум недоверия, передает НСН.
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