Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не имеет «рационального объяснения» действиям российского лидера Владимира Путина на Украине. Об этом Макрон рассказал в интервью CNN.

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«Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — считает французский президент.

По словам Макрона, первой «гигантской» ошибкой было решение начать специальную военную операцию на Украине.

Ранее Макрон выразил сожаление по поводу объявленной в РФ частичной мобилизации, отметив, что это еще больше изолирует Россию. Кроме того, президент Франции призвал мировое сообщество усилить давление на Путина, пишет Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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