Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

«Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — считает французский президент.

По словам Макрона, первой «гигантской» ошибкой было решение начать специальную военную операцию на Украине.

Ранее Макрон выразил сожаление по поводу объявленной в РФ частичной мобилизации, отметив, что это еще больше изолирует Россию. Кроме того, президент Франции призвал мировое сообщество усилить давление на Путина, пишет Ura.ru.

