Макрон: уважительный диалог с Россией полезен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с РФ полезен. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон призвал не делить мир на блоки

По мнению политика, диалог позволяет добиваться результатов.

Макрон отметил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой.

Ранее Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объявить частичную мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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