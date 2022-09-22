Макрон: уважительный диалог с Россией полезен
22 сентября 202223:54
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с РФ полезен. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, диалог позволяет добиваться результатов.
Макрон отметил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой.
Ранее Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объявить частичную мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru