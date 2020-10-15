Макрон: Франция способствовала принятию санкций по делу Навального
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские дипломаты активно продвигали санкции, принятые в отношении ряда российских официальных лиц в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом французский лидер рассказал на брифинге перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Ранее в четверг Евросоюз опубликовал список чиновников, против которых официально были введены персональные санкции по делу об инциденте с Навальным. В список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления кремлёвской администрации по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.
Французский президент отметил, что Франция содействовала принятию санкций совместно с Германией. Макрон уточнил, что европейские специалисты расследовали инцидент с Навальным и идентифицировали его как «агрессию с использованием химического вещества», подчеркнув, что Европа выступает против химического оружия.
Также Эмманюэль Макрон заявил, что верит в «прозрачный, но требовательный» диалог с Россией, несмотря на принятые санкции, подчеркнув, что Евросоюз не откажется от своих принципов.
Оппозиционер Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске. Навальному стало плохо в самолёте, после экстренной посадки его доставили в местную больницу, а позже перевезли в немецкую клинику «Шарите». Омские медики диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».
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