Макрон: Франция способствовала принятию санкций по делу Навального

Ранее в четверг Евросоюз опубликовал список чиновников, против которых официально были введены персональные санкции по делу об инциденте с Навальным. В список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления кремлёвской администрации по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Французский президент отметил, что Франция содействовала принятию санкций совместно с Германией. Макрон уточнил, что европейские специалисты расследовали инцидент с Навальным и идентифицировали его как «агрессию с использованием химического вещества», подчеркнув, что Европа выступает против химического оружия.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что верит в «прозрачный, но требовательный» диалог с Россией, несмотря на принятые санкции, подчеркнув, что Евросоюз не откажется от своих принципов.

Оппозиционер Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске. Навальному стало плохо в самолёте, после экстренной посадки его доставили в местную больницу, а позже перевезли в немецкую клинику «Шарите». Омские медики диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».

