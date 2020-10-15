ЕС опубликовал антироссийский список санкций по делу Навального

Евросоюз официально ввёл персональные санкции по делу о происшествии с Алексеем Навальным. В список ограничений попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

Соответствующее постановление Совета ЕС (высшего исполнительного органа сообщества) опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Как и сообщали ранее источники, санкции также введены в отношении главы управления кремлёвской администрации по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух заместителей министра обороны - Алексея Криворучко и Павла Попова.

Под ограничения со стороны ЕС также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее завил, что Москва зеркально ответит на демарш ЕС по Навальному.

Как отмечает РИА ФАН, многие российские политики заявили, что оппозиционер сотрудничает со спецслужбами Запада. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что заявления Навального о якобы причастности властей к ухудшению его здоровья сформулированы для него агентами ЦРУ.

