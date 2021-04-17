Макрон запланировал переговоры с Путиным по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись накануне, 16 апреля.

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«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», - говорится в коммюнике, которое опубликовано в субботу, 17 апреля.

Макрон отметил сложность достижения соглашения по Донбассу, а также риски эскалации военного конфликта на Донбассе. Он также выражает решимость в соблюдении минских договоренностей. По мнению лидера Франции, необходимо найти прочное политическое решение конфликта.

В пятницу Зеленский прибыл в Париж, где в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял тему членства Украины в НАТО ради безопасности и мира в долгосрочной перспективе.. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страна заслужила «выйти из "зала ожидания"» альянса, а также Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Минские СоглашенияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронМакрон
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