Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Также бывший президент Украины потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс».

Напомним, в пятницу самопровозглашенная Донецкая народная республика выступила с инициативой собрать экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины на фоне роста напряженности на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

