Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отметил, что Украина готова на компромисс с Россией при условии, если Кремль прекратит «оккупацию» украинских территорий, сообщает РИА «Новости».

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Также бывший президент Украины потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс».

Напомним, в пятницу самопровозглашенная Донецкая народная республика выступила с инициативой собрать экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины на фоне роста напряженности на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДонбассВойна В ДонбассеЛеонид Кравчук
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