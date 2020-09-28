Макрон выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии
Французский президент Эммануэль Макрон выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Также, по словам Макрона, важно восстановить посредничество ОБСЕ для урегулирования обстановки в стране.
Ранее Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.
В понедельник АFP со ссылкой на администрацию Макрона сообщило, что французский лидер посетит Литву, где проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По информации агентства, встреча пройдет в Вильнюсе утром 29 сентября.
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