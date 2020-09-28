Макрон выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии

Также, по словам Макрона, важно восстановить посредничество ОБСЕ для урегулирования обстановки в стране.

Ранее Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.

В понедельник АFP со ссылкой на администрацию Макрона сообщило, что французский лидер посетит Литву, где проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По информации агентства, встреча пройдет в Вильнюсе утром 29 сентября.