Макрон выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии

Французский президент Эммануэль Макрон выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также, по словам Макрона, важно восстановить посредничество ОБСЕ для урегулирования обстановки в стране.

Ранее Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.

В понедельник АFP со ссылкой на администрацию Макрона сообщило, что французский лидер посетит Литву, где проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По информации агентства, встреча пройдет в Вильнюсе утром 29 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БелоруссияФранцияМакрон
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