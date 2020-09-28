СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября

В частности, она назвала Макрона одним из сильнейших лидеров в Европе и мире, а ранее в интервью РБК дважды охарактеризовала Путина как «мудрого руководителя».

Накануне Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. При этом он затруднился ответить, как президент отнесся к «тайной» инаугурации Лукашенко.

