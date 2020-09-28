СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября
Французский лидер Эммануэль Макрон посетит Литву, где проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщило АFP со ссылкой на администрацию Макрона. По информации агентства, встреча пройдет в Вильнюсе утром.
Ранее Тихановская дала интервью АFP, в котором попросила французского лидера стать посредником в преодолении политического кризиса в республике, а также привлечь к этому президента России Владимира Путина.
В частности, она назвала Макрона одним из сильнейших лидеров в Европе и мире, а ранее в интервью РБК дважды охарактеризовала Путина как «мудрого руководителя».
Накануне Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. При этом он затруднился ответить, как президент отнесся к «тайной» инаугурации Лукашенко.
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