«А дальше тайные выборы?»: Драгунский об инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Однако Евросоюз отказался признать его легитимным главой государства.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН предположил, что вслед за тайной инаугурацией состоятся тайные президентские выборы.

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«Со стороны россиян же это вызвало смех сквозь слезы. До какого же балагана можно дойти, чтобы такое важнейшее, государственное мероприятие проводить тайком, рано утром, заблокировав все подходы к дворцу. Это неправильно. Кроме того, возникает вопрос – что дальше? Тайные выборы? Так нельзя. Это показывает, где Лукашенко, а где белорусский народ. Они, по-моему, находятся на разных концах страны», – сказал он.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, в свою очередь, отметил в беседе с НСН, что и управлять страной Александр Лукашенко будет из бункера.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоАлексей КортневДенис Драгунский
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