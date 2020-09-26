«А дальше тайные выборы?»: Драгунский об инаугурации Лукашенко

«Со стороны россиян же это вызвало смех сквозь слезы. До какого же балагана можно дойти, чтобы такое важнейшее, государственное мероприятие проводить тайком, рано утром, заблокировав все подходы к дворцу. Это неправильно. Кроме того, возникает вопрос – что дальше? Тайные выборы? Так нельзя. Это показывает, где Лукашенко, а где белорусский народ. Они, по-моему, находятся на разных концах страны», – сказал он.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, в свою очередь, отметил в беседе с НСН, что и управлять страной Александр Лукашенко будет из бункера.

