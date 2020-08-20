Макрон высказал обеспокоенность госпитализацией Навального

Ранее в четверг штаб Алексея Навального согласился на предложение Кремля в организации лечения оппозиционного политика за границей.

Политик был госпитализирован сегодня с борта самолёта в Омске, пишет Ura.ru. Он возвращался из Томска в Москву, но во время полёта ему стало плохо.

