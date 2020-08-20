Штаб Навального попросил Кремль помочь с его лечением за рубежом
Штаб Алексея Навального обратился к Кремлю с просьбой оказать содействие в переводе политика в токсикологический центр в Европе. Об этом в своём Twitter сообщила лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального», - написала Васильева. Она добавила, что главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отказывается предоставлять ей выписку или эпикриз. Кроме того, отказ получила и жена Навального Юлия.
Ранее сообщалось, что в Кремле знают о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления. Представитель главы государства пообещал, что в случае, если анализы подтвердят отравление политика, будет проведено расследование, отмечает Ura.ru. Кроме того, как отметил Песком, Навальному помогают лучшие омские врачи, которые проводят консилиумы с коллегами из Москвы, отмечает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru