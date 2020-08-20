Штаб Навального попросил Кремль помочь с его лечением за рубежом

Штаб Алексея Навального обратился к Кремлю с просьбой оказать содействие в переводе политика в токсикологический центр в Европе. Об этом в своём Twitter сообщила лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального», - написала Васильева. Она добавила, что главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отказывается предоставлять ей выписку или эпикриз. Кроме того, отказ получила и жена Навального Юлия.