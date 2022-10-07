Макрон выразил готовность передать Украине ещё САУ Caesar

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов передат Киеву ещё больше самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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