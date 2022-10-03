Макрон пообещал работать над новыми антироссийскими санкциями
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по Евросоюзу работать над новыми санкциями против России. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Отмечается, что Макрон провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА ФАН. Французский лидер осудил вхождение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областях в состав России после референдумов. Макрон назвал «присоединение РФ четырех украинских регионов» незаконным, пишет Газета.ру.
«Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — отметили в пресс-службе.
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