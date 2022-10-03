Макрон пообещал работать над новыми антироссийскими санкциями

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по Евросоюзу работать над новыми санкциями против России. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ЕС заявили, что продолжат усиливать антироссийские санкции

Отмечается, что Макрон провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА ФАН. Французский лидер осудил вхождение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областях в состав России после референдумов. Макрон назвал «присоединение РФ четырех украинских регионов» незаконным, пишет Газета.ру.

«Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — отметили в пресс-службе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумУкраинаСанкции Против РоссииЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры