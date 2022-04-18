Макрон заявил, что 19 апреля будут обсуждаться новые санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 19 апреля западные лидеры будут обсуждать новые санкции против РФ, передает ТАСС.

Французский президент отметил, что завтра будет разговаривать с другими европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом. Макрон подчеркнул о намерении делать «все возможное для завершения войны, не вступая в нее».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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