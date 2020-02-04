Макрон вступился за Польшу в ее историческом споре с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Польше, обвинил Москву в попытке пересмотреть историю Второй мировой войны.
Соответствующее заявление Макрон сделал в ходе выступления перед польскими студентами. Президент Франции заявил, что видит попытку Польши «стереть 1989 год и эту историю свободы», а Венгрию уличил в попытке пересмотреть всю историю XX века, передает РИА Новости.
«Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ», - подчеркнул Макрон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководству Польши не высылали приглашение посетить Москву в день празднования 75-летия Победы.
В прошлом году власти Польши не пригласили президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Бывшего вице-премьера Акимова назначили главой «Почты России»
- Макрон вступился за Польшу в ее историческом споре с Россией
- США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
- Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
- Второй самолет ВКС вылетел за россиянами в Ухань