Макрон вступился за Польшу в ее историческом споре с Россией

Соответствующее заявление Макрон сделал в ходе выступления перед польскими студентами. Президент Франции заявил, что видит попытку Польши «стереть 1989 год и эту историю свободы», а Венгрию уличил в попытке пересмотреть всю историю XX века, передает РИА Новости.

«Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ», - подчеркнул Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководству Польши не высылали приглашение посетить Москву в день празднования 75-летия Победы.

В прошлом году власти Польши не пригласили президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

