Макрон рассказал о новых антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон, обратился в пятницу к депутатам Национального собрания Пятой республики с целью рассказать о новом пакете антироссийских санкций вводимых ЕС на фоне ситуации на Украине.

СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова

Во время заседания нижней палаты послание главы государства зачитал председатель Народного собрания Ришар Ферран.

В документе говорится о том, что новые ограничения затронут самых высоких руководителей России и Белоруссии. Макрон назвал эти меры – беспрецедентными.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСПарламентМакронЭммануэль Макрон
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