Макрон рассказал о новых антироссийских санкциях

Во время заседания нижней палаты послание главы государства зачитал председатель Народного собрания Ришар Ферран.

В документе говорится о том, что новые ограничения затронут самых высоких руководителей России и Белоруссии. Макрон назвал эти меры – беспрецедентными.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России.

